Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда.

Реальный срок заключения 15 лет получил еще один участник агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которую было нейтрализовано в Днепре.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленника задержали злоумышленника этим летом в результате многоэтапной спецоперации в областном центре.

По данным следствия, после разоблачения его сообщников в начале года он ненадолго "залег на дно", но впоследствии перешел на резервный канал общения со своим российским "куратором" и продолжил выполнять его задачи.

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В спецслужбе проинформировали, что для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда.

"Под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города. Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которое переправляют железнодорожным сообщением на передовую. Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с представителем ГРУ.

На основании собранных доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Благодаря активному сотрудничеству со следствием предатель смог избежать пожизненного заключения - суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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СБУ сообщила о подозрении еще одному руководителю "МВД РФ" на Херсонщине, который похищал украинцев. Злоумышленник причастен к массовым похищениям и пыткам местных жителей.

Сейчас он скрывается от правосудия на Левобережье области, но сотрудники СБУ установили его личность и задокументировали преступления. Фигурантом является бывший житель Донетчины Сергей Березин, который в 2014 году вступил в ряды террористической организации "ДНР".

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