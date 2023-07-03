Злоумышленник с целью выполнения задания искал тротил.

Служба безопасности Украины задержала вражеского приспешника из Черкасс, который готовил подрыв железной дороги в области.

Как говорится в сообщении СБУ, проведена многоэтапная спецоперация в Черкасской области.

"В результате комплексных мероприятий задержан приспешник рашистов, который собирал информацию о базировании Сил обороны и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники", - говорится в сообщении.

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В частности, для выполнения вражеского задания злоумышленник искал тротил. Также он собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами. Кроме того, фигурант "сливал" российским оккупантам локации системы противовоздушной обороны ВСУ в регионе.

Как выяснили в СБУ, за передачу разведданных он получал от 100 до 200 долларов на несколько собственных банковских карт.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" во время очередной попытки передачи информации российским куратором. Тем самым Служба безопасности предотвратила совершение диверсии против Сил обороны и заблокировала передачу агрессору закрытых сведений", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным следствия, вражеским приспешником является житель Черкасс, который ранее отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

"Фигурант поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах", - говорится в сообщении.

Также, при обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором, а также банковские карты, куда поступали деньги из РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения-содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, в июне Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Главного управления Генштаба ВС РФ, им оказался работник местной станции "Укрзализныци".

Мужчина планировал подрыв железнодорожной станции в Днепропетровской области. Также он собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки оружия, которое партнеры предоставляли Украине.

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