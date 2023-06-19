Мужчина планировал подрыв железнодорожной станции в Днепропетровской области. Также он собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки оружия, которое партнеры предоставляли Украине.

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Главного управления Генштаба ВС РФ, им оказался работник местной станции "Укрзализныци".

Как сообщил пресс-центр СБУ, в начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, он собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск.

Кроме того, отмечается, что вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

В спецслужбе проинформировали, что для выполнения задач агрессора он детально снимал объекты на камеру собственного мобильного телефона во время рабочих выездов поездом.

"Разведывательная информация нужна была оккупантам для проведения воздушных ударов по региону. Также российские захватчики рассматривали "вариант диверсии" на объектах Укрзализныци с участием завербованного агента. Таким образом агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружены гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, большое количество патронов к стрелковому оружию, дымовые шашки.

Задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сейчас он находится под стражей, предателю грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала предателя, который помогал РФ планировать воздушную атаку

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ провела контрдиверсионную спецоперацию в Виннице. Был задержан еще один агент ФСБ, занимавшийся подготовкой новой российской воздушной атаки на город. В частности, для его выполнения злоумышленник ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны.

Прежде всего, как сообщили в спецслужбе, предатель пытался обнаружить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт.

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