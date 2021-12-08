Если родные не найдутся, украинку похоронят как неизвестную личность.

В Турции ищут родных украинки, которая умерла от сердечного приступа. Женщина была без документов, ее сожитель предоставил консульству фото погибшей. По неподтвержденным данным, украинку зовут Виктория.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Более недели назад в турецкой Анталии женщина скончалась от сердечного приступа. В больницу ее доставила машина скорой помощи, однако помочь украинке врачи не смогли.

Документов у нее не было, однако у ее сожителя нашлось фото погибшей. По неподтвержденной информации, женщину звали Виктория, она родилась в 1983 году.

Украинка уже давно жила в Турции. Сначала она жила в городе Адана, а затем переехала в Анталию, где прожила полтора года. Если родных не найдут, женщину похоронят как неизвестную личность. Именно поэтому консульство Украины в турецкой Анталии ищет членов семьи погибшей.

Читайте такжеУкраинка два года не может увидеть сына, которого удерживают родственники (видео)Дипломаты просят всех, кто знал погибшую и может дать о ней информацию, звонить на горячую линию. Фамилию женщины полиция Турции записала с ошибками, наиболее вероятно, что это фамилия - Сенцова, сообщил Эмир Рустамов, консул Украины в Анталии.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Италии нашли мертвой украинку, полиция рассматривает разные версии инцидента. Однако друзья женщины отказываются верить в то, что она умерла от передозировки наркотиками.

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Автор: Полина Кузенко