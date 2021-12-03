Друзья отказываются верить в то, что женщина умерла от передозировки наркотиками.

В итальянском Триесте нашли мертвой 43-летнюю уроженку Кривого Рога Алину Труш. Полиция рассматривает версию убийства или смерти от передозировки наркотических веществ. Друзья и родные не верят в такую смерть и уверяют, что женщина ранее поборола несколько тяжелых болезней.

Об этом сообщают Il Gazzettino и Trieste Prima.

Что известно о смерти украинки

По данным итальянских СМИ, женщина была жертвой домашнего насилия со стороны бывшего возлюбленного. Тело украинки нашли на полу в квартире по улице Виале д'Аннунцио, 28.

По данным следствия, смерть женщины наступила во вторник, 30 ноября. Ее тело нашли правоохранители, которые наведались в дом погибшей, чтобы вручить ей судебный документ относительно угроз и насилия, которым она якобы подвергалась со стороны экс-возлюбленного.

Полицейские несколько минут стучали в дверь квартиры Труш. Впоследствии правоохранители вызвали спасателей. Они открыли дверь.

Женщина лежала на полу. На ее теле не обнаружили явных следов насилия или крови. Сейчас следователи рассматривают все версии, в том числе убийство и смерть от передозировки наркотическими веществами.

Местные СМИ пишут, что за несколько дней до смерти украинки, 28 ноября, из ее квартиры раздавались звуки ссоры, вероятно Алины с каким-то мужчиной. Соседи слышали угрозы убийством, поэтому вызвали полицию.

По словам людей, которые проживают рядом, указанный мужчина был причиной конфликтов в жилом комплексе, а также угрожал жителям.

Подруга украинки рассказала, что ранее Труш перенесла несколько тяжелых заболеваний. Женщина возмущена тем, что полиция и власти пытаются сделать это дело максимальной конфиденциальным.

Я была в шоке, потому что Алина была сильной. Это не может быть она, говорила я себе, когда читала новости. Мы дружили много лет, она была хорошим человеком, всегда улыбалась и заставляла меня улыбаться, когда я злилась. Мы не виделись больше месяца, – поделилась подруга.

Женщина даже не может спрогнозировать, что могло случиться в квартире подруги.

Итальянские СМИ предполагают, что смерть украинки могла наступить в результате передозировки наркотиками. В квартире Труш было обнаружено несколько бутылочек метадона и открытый шприц. Журналисты отметили, что в местной полиции, прокуратуре и украинском консульстве комментариев по делу не дают.

"Судя по первой реконструкции и несмотря на указание прокуратуры на соблюдение максимальной конфиденциальности в расследовании, кажется, что смерть наступила из-за наркотиков, обнаруженных во время токсикологической экспертизы", — говорится в сообщении.

Что известно об Алине Труш

В соцсетях Алина Труш отмечала, что она из Кривого Рога Днепропетровской области. С 2018 года женщина работала в итальянском ночном дискоклубе Poseidone.

Украинка отмечала, что она вдова, а в соцсетях не стеснялась делиться откровенными фотографиями.

Читайте такжеИскали полгода: в Италии нашли мертвой 29-летнюю украинку (видео)По данным Trieste Prima, Труш родилась 3 сентября 1978 года в Кривом Роге. Примерно в 20 лет она переехала в Италию. Как отмечает издание, украинка была танцовщицей и моделью, "известной в фотокругах". В конце февраля 2002-го у нее родилась первая дочь, а в 2009 – второй ребенок.

"На фотографиях не видно ни мужа, ни партнера. Только в последний период – опять же, судя по изображениям, опубликованным в социальных сетях, – Алина находилась в компании молодого человека сербской национальности, который проживает в Триесте", – отмечает издание.

Кроме того, журналисты сообщили, что Труш была известна органам здравоохранения и полиции "по некоторым расследованиям, связанным с наркотиками".

Как сообщал УНИАН, в Испании умерла украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко