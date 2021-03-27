По предварительным выводам, взорвался набор для страйкбола.

В городе Стебник на Львовщине вечером 26 марта взорвался неизвестный предмет. В результате пострадали 2 девушки-подростка. К инциденту может быть причастен их друг.

Читайте такжеЖесткая драка школьников в Ривне попала на видео

Староста Стебника Тарас Городиский отметил ZAXID.NET, что инцидент произошел примерно в 18:00 на улице Сагайдачного.

По словам старосты города, взрыв был достаточно мощный. В результате пострадали девушки в возрасте 15 и 16 лет.

"Одной девушке оказали помощь в Стебницкой городской больнице, она уже дома. Другую с ожогами лица I степени и рваными ранами мягких тканей доставили в Дрогобычскую больницу", – сообщил Городиский.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства. По предварительным выводам, сдетонировало оборудование для страйкбола. Оно было в рюкзаке парня, находившегося вместе с ними. Подросток не пострадал, однако после взрыва скрылся с места происшествия. Вероятно, он лишь хотел пошутить.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко