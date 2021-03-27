В городе Стебник на Львовщине вечером 26 марта взорвался неизвестный предмет. В результате пострадали 2 девушки-подростка. К инциденту может быть причастен их друг.
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Староста Стебника Тарас Городиский отметил ZAXID.NET, что инцидент произошел примерно в 18:00 на улице Сагайдачного.
По словам старосты города, взрыв был достаточно мощный. В результате пострадали девушки в возрасте 15 и 16 лет.
"Одной девушке оказали помощь в Стебницкой городской больнице, она уже дома. Другую с ожогами лица I степени и рваными ранами мягких тканей доставили в Дрогобычскую больницу", – сообщил Городиский.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства. По предварительным выводам, сдетонировало оборудование для страйкбола. Оно было в рюкзаке парня, находившегося вместе с ними. Подросток не пострадал, однако после взрыва скрылся с места происшествия. Вероятно, он лишь хотел пошутить.
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