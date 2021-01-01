Среди них 13 детей и 3 беременных женщины.

На курорте Львовщины спасатели с подъемника сняли всех людей, которые на нем застряли.

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 16:05 в пгт Славское Сколевского района с подъемника сняли всех 74 человек, из них 13 детей и 3 беременных женщины. Спасательные работы завершены.

Инцидент в Славском 1 января

В пгт Славское на Львовщине в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). На подъемнике застряли 74 человека.

По состоянию на 15:00 были спасены 29 человек, из них 5 детей.

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Автор: Надя Пришляк