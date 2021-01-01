На курорте на Львовщине ведут спасательные работы по снятию туристов с кресельного подъемника.
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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 13:35 поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).
Спасатели начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника. "Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха 1 градус тепла", - сообщили в ГСЧС.
По состоянию на 15:00 с кресельного подъемника спасено 29 человек, из них 5 детей. Работы продолжаются.
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