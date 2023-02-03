Украинское интернет-пространство сотрясла новость о том, что группа переехавших из Ивано-Франковска в Киев пацанов решила почувствовать вкус взрослой жизни и устраивала дикие алковечеринки. "Но кто не грешил такими развлечениями в молодости?", - спросите вы. Конечно, многие, но в их случае только алкоголем все не ограничивалось. Юнцы, изрядно напоив приглашенных девушек и накачав их транквилизаторами Ксанакс, издевались над ними, беспомощными.

Понятно, что такое поведение парней шокирует и вызывает ярость. Но каким же было разочарование многих увидевших комментарии под видео с издевательствами над девушками в отключке. Оказывается, пригласившие их представители сильного пола действовали вполне нормально, а вот девицы – те еще шл*хи. Да, именно так думают многие интернет-юзеры.

Согласитесь, в этой истории с пьяными вечеринками есть много нюансов, вызывающих вопросы, - от того, почему девушки не писали заявления в полицию, до того, не было ли все это способом похайповать и "набить" количество подписчиков. Но неоспоримым остается одно: никто не имеет права прикасаться к вам без разрешения, ни одному персонажу не разрешено снимать интимные видео с вашим участием и затем "сливать" их в сеть.

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А теперь давайте разберемся, почему при любых раскладах виновные должны понести наказание. А еще ответим на задевший многих здравомыслящих вопрос: откуда "расплодилось" столько сторонников организаторов алкоразвлечений, убежденных, что девушки виноваты сами.

Эту историю "прокачали" в сети медийные личности и начали тегать полицию. Интернет пестрел постами о том, что:

лучший выход – отправить пацанов-любителей алковечеринок на фронт;

юношей нужно жестко проучить, отправить в тюрьму и наказать там подобным способом;

девушек неправильно воспитали: мол, они приехали к парням не чай пить, знали, что там будет; компания парней тоже не на бал пришла, поэтому обвинять их в таком поведении бессмысленно.

эти девицы продают себя на OnlyFans, такие прошли через многое и многих, их совсем не жалко;

вся эта история – хайп ради набивания подписчиков для этих парней и пополнения армии поклонников для девушек.

Касательно предложения отправить упомянутых юношей на фронт – честно говоря, очень сомнительная польза там будет от них. ВСУ нужны мотивированные бойцы, а не получившие повестку в качестве наказания. Да еще и эти "мальчики", привыкшие, судя по их контенту, к роскошной жизни. Они заревут, попав в окопы. Кстати, организаторам этих пьяных развлечений вручили повестки. Знаете, о чем это свидетельствует, если они таки попадут на фронт? О том, что мы сами убиваем такими случаями престиж собственной армии. Служба в ВСУ – это не наказание. Хотите наказать этих ушлепков – работы по восстановлению наших разрушенных городов хватает, припахайте их!

Окунемся в настоящий "ад" и попробуем объяснить, откуда взялось столько сторонников мнения "девушки сами приехали – сами виноваты"

Двум организаторам треша с сексуальным подтекстом грозит до 7 лет тюрьмы, им уже объявили подозрения за распространение порнографии. И если вы в лагере желающих парням быть изнасилованными за решеткой, то спешим остудить ваш пыл. Главное задание заключения – не выпустить оттуда озлобленное и морально убитое существо, а человека, осознавшего свою вину.

А теперь окунемся в настоящий "ад" и попробуем объяснить, откуда взялось столько сторонников мнения "девушки сами приехали – сами виноваты". Вы можете очень хорошо знать человека (как вам кажется), но если он накачает вас различной дрянью без вашего ведома, а затем начнет снимать ваши прелести на видео, насиловать вас, скажите, пожалуйста, кто будет виноват? Жертва или насильник?

Вы можете очень хорошо знать человека (как вам кажется), но если он накачает вас различной дрянью без вашего ведома, а затем начнет снимать ваши прелести на видео, насиловать вас, скажите, пожалуйста, кто будет виноват?

Почему у многих комментаторов, считающих виновными именно девушек, аргументы одни и те же: они сами напились, они знали куда ехали, они – падшие, поэтому заслуживают такого отношения. У них всегда найдутся отговорки, мол, женщина сама спровоцировала (например, одеждой), соблазнила, напилась и сама "дала". А затем, как часто утверждают насильники, передумав, представительница слабого пола, обвиняет их, несчастных, в столь страшном преступлении – изнасиловании, желая очернить их безупречную репутацию или извлечь для себя какую-то выгоду.

Истоки такого поведения и оправданий подобных действий нужно искать в семье и школе. Первое - родители не рассказывали своему чаду, что прикасаться к кому-либо без разрешения нельзя. Мне далеко ходить не нужно: мои сестры с 7 лет знают "правило трусиков": их не должен никто касаться в тех местах тела, которые закрыты нижним бельем, сами они тоже не должны этого делать в отношении кого-либо. Ваш ребенок должен чувствовать границы других людей, как и собственные. И если этого нет, где-то вы что-то "прохлопали", застеснялись, не посчитали нужным поговорить об этом. Но это – мегаважно.

В постсоветском пространстве тема полового воспитания в школах долгое время игнорировалась, сейчас такие уроки есть, начиная с начальных классов. Сначала ребенка учат отстраняться от неприемлемых прикосновений и сообщать об этом взрослым, в старших классах – как противостоять сексуальному насилию. Хочется вспомнить мою школу, где учитель физкультуры, когда мы приходили в лосинах на его уроки, шутил, что из-за таких, как мы, в посадках вокруг стадиона сидят онанисты. Плохие шутки, мягко говоря. Услышав несколько раз подобные "аргументы" и "вооружившись" ими, интернет-персонажи строчат потом гневные комментарии в адрес девушек в стиле "сама спровоцировала".

Еще один пазл в этом "феномене" сторонников теории, что в насилии виновата жертва, - интернет, каким бы странным это не казалось. Вот такие юноши из Ивано-Франковска снимают видео, как они тусуются, как суют пальцы в вагины девушек в бессознательном или полусознательном состоянии, а на той стороне экрана – тысячи желающих посмотреть такой контент (судя по количество их подписчиков и числу просмотров роликов). Многие заходят на их страницы, чтобы не только насладиться записями, но и поскроллить комментарии, после прочтения которых у некоторых людей с неустойчивой психикой и неправильным воспитанием формируется мнение, что во многом виновата сама жертва. И таких – полчища, как показали комменты под постами о вышеупомянутых алковечеринках.

Убежденные в том, что в насилии виноваты сами девушки, пишут, что их профили нашли на OnlyFans. И что? Разве это дает кому-либо право считать их вещью, с которой можно сделать что угодно? Неужели девушка, зарабатывающая на жизнь таким способом, должна быть унижена вот так, без ее согласия? Вы нашли в ее прайсе перечень таких услуг – съемки в "отключке", засовывание пальцев в ее вагину без ее четкого разрешения на это? Ответ на все эти вопросы – "нет". И очень жаль, что эти юноши не осознали этого. И очень досадно, что в комментариях под снятым ими контентом куча их сторонников-отморозков, мыслящих примитивно.

Убежденные в том, что в насилии виноваты сами девушки, пишут, что их профили нашли на OnlyFans. И что?

Хочется обратить внимание на еще один момент: девушки, пережившие насилие, не молчите. Ведь только так вы сможете прервать череду сексуальных преступлений своего обидчика. Вы могли быть не первой его жертвой, но можете стать последней, если осмелитесь заявить об этом в полицию.

И напоследок: надеемся, многие сделают правильные выводы после этого скандала: в сексуальном насилии всегда виноват насильник, а не жертва.

Ольга Робейко