Также морской юрист рассказал о смерти украинского моряка в Швеции - его нашли мертвым в своей каюте.

В Российской Федерации и Швеции погибли два украинских моряка.

Об этом УНИАН сообщил морской юрист Николай Гольбин.

"В РФ трагически погиб моряк из Украины – производственная травма на судне PILION повлекла смерть одессита. Трагедия произошла еще в начале августа, но получить достоверную информацию и подтвердить ее удалось только сейчас", - отметил юрист.

Он добавил, что с юридической точки зрения и характера получения травмы, повлекшей смерть, семья вправе требовать куда большую сумму, чем прописано в контрактах о найме.

"Ее можно с легкостью умножить в несколько раз. С легкостью... Но я все же предположу, что судовладелец попытается закрыть вопрос очень быстро и на контрактной сумме, так сказать, откупиться малой кровью", - отметил Гольбин.

По его данным, жителя Одессы, которому примерно 50 лет, раздавило грузом в порту "Кавказ".

Также Николай Гольбин сообщил о смерти украинского моряка в Швеции. Мужчина из Запорожской области, 1969 г. р. был обнаружен на судне GERHARD G в своей каюте мертвым.

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"Тело находится в Швеции. Все указывает на естественные причины смерти, но пока результаты вскрытия неизвестны", - подчеркнул Гольбин.

Он отметил, что у него вызывает беспокойство участившиеся случаи гибели (смертей) украинских моряков за рубежом.

В июне на судне MSC MESSINA погиб 20-летний моряк из Одессы, в июле в Сингапуре от последствий COVID-19 умер 34-летний украинский моряк, на борту судна Lem Geranium – пожилой моряк из Одессы, на судне Patria – также одессит, 1956 года рождения.

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Автор: Лариса Козовая