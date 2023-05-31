Предварительно, водителю во время движения стало плохо.

В водоеме в Обуховском районе Киевской области нашли опрокинутое авто, в котором были мертвые мужчина и пес.

Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что около 22:00 30 мая в одном из водоемов села Подгорцы Обуховского района Киевской области нашли перевернутую машину.

"Впоследствии мы обнаружили там тело 74-летнего водителя. Кроме этого, в автомобиле находился мертвый французский бульдог, который погиб в результате затопления легковушки", - написал Небитов.

По предварительным данным, сообщил он, водителю Opel во время движения стало плохо и он съехал с главной дороги в водоем.

Глава полиции области призвал всех водителей в случае, если они почувствовали резкое изменение самочувствия за рулем, останавливать авто и звонить по номеру "103".

ДТП в Киевской области

На днях Небитов сообщал, что в городе Обухов 18-летний мотоциклист на высокой скорости влетел в группу пешеходов. В результате пять человек получили травмы и были госпитализированы – это водитель и пассажир мотоцикла, а также трое пешеходов.

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