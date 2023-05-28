16-летний парень, будучи нетрезвым, решил проехаться по улицам населенного пункта.

В Подольском районе Одесской области вечером 27 мая 16-летний водитель мотоцикла врезался в забор частного дома.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, инцидент произошел в селе Гвоздавка Вторая Любашевской общины.

По предварительным данным, 16-летний парень, будучи пьяным, решил проехаться по улицам населенного пункта. Его пассажиром был 14-летний местный житель. По дороге несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в забор частного домовладения. На место происшествия была вызвана бригада медиков.

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"К сожалению, травмы младшего по возрасту парня были несовместимыми с жизнью, он умер в карете "скорой". Старшего юношу доставили в больницу, где ему диагностировали ушибы, ссадины, политравму", - рассказали в полиции.

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Назначены экспертизы. Мотоцикл забрали на арестплощадку, а его водителя задержали. Решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения.

Другие жуткие ДТП в Одесской области

Вчера, 27 мая, на трассе Одесса-Рени из-за столкновения легковушки и микроавтобуса погиб человек и пятеро получили травмы. Среди пострадавших - маленький мальчик. По предварительным данным, житель города Белгород-Днестровский на автомобиле Nissan Primera не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito, в котором находилась целая семья из Одессы.

Также ДТП произошло в селе Ройлянка Белгород-Днестровского района, где пьяный водитель на Daewoo Lanos сбил на обочине 10-летнего мальчика, который получил переломы костей головы. Водителя задержали.

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