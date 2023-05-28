Полиция расследует серьезную аварию, которую устроил водитель мотоцикла.

В городе Обухов Киевской области мотоциклист на высокой скорости влетел в группу пешеходов. Жуткие кадры аварии опубликовал в своих соцсетях глава областного управления полиции Андрей Небытов.

По его словам, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в легковушку, выехавшую на перекресток. После столкновения с машиной байк вместе с наездником на высокой скорости полетел прямо в группу пешеходов.

В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы пять человек – водитель и пассажир мотоцикла, а также трое пешеходов. У всех многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

"В очередной раз призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Будьте сознательны и осторожны!" – написал Небытов.

ДТП в Украине – последние новости

Буквально накануне в Одесской области произошло другое жуткое ДТП с участием мотоцикла. Там 16-летний байкер врезался в забор частного дома, не справившись с управлением после выпитого. К сожалению, в результате этой аварии скончался 14-летний пассажир мотоцикла.

Там же в Одесской области вчера в жуткой аварии погиб водитель легкового автомобиля. На трассе Одесса – Рени пожилой водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Водитель и четверо пассажиров второй машины получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Вас также могут заинтересовать новости: