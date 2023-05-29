25-летнюю полицейскую доставили в больницу.

В Яворове Львовской области нетрезвая водитель сбила полицейскую на тротуаре. 25-летняя госслужащая попала в больницу.

Об инциденте сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 мая около 15:20.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Toyota RAV4, 34-летняя местная жительница, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 25-летнюю сотрудницу полиции.

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"По предварительной информации медиков, водитель автомобиля на момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения", – сообщает полиция.

В результате ДТП полицейская получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. После получения информации от врачей о степени телесных повреждений, которые получила полицейская, возможна дополнительная квалификация.

Резонансные ДТП в Украине

На днях на одном из блокпостов в Киеве авто главы районного суда Киевской области Алексея Тандыра на большой скорости сбило нацгвардейца, который в это время устанавливал заградительные элементы. В результате столкновения военный погиб на месте. По словам очевидцев, судья управлял авто в состоянии опьянения. 27 мая его взяли под стражу без права внесения залога. Тандыр отрицает свою вину.

Нацгвардейцу Вадиму Бондаренко, которого насмерть сбил судья, было 22 года. Он был женат и вместе со своей женой Анной воспитывал троих детей: Милану, Эльдара и Полину (младшей дочери сейчас всего два года). В 2020 он был призван на срочную службу в Национальную гвардию, сначала служил в Черкассах, а затем в Киеве.

Кроме того, в городе Обухов Киевской области мотоциклист на высокой скорости влетел в группу пешеходов. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы пять человек – водитель и пассажир мотоцикла, а также трое пешеходов

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