В отношении нарушителей могут применить меры воспитательного характера.

В Кременчуге Полтавской области двое подростков 12 и 13 лет угнали автомобиль у матери своего друга. Женщина обнаружила кражу и обратилась в полицию.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Инцидент произошел 3 февраля. 35-летняя пострадавшая сообщила полицейским, что неизвестные угнали ее автомобиль Volkswagen Touareg, который был припаркован вблизи многоэтажки в микрорайоне Молодежный.

Полиция оперативно разыскала авто и установила причастных к преступлению. Угонщиками машины стали двое парней в возрасте 12 и 13 лет.

Следователи установили, что один из парней гостил у сына потерпевшей накануне преступления. Он незаметно украл ключи, а потом вместе с другом угнал авто. Подростки немного покатались и оставили авто в одном из гаражных кооперативов.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Поскольку ответственность по этой статье наступает от 14-летнего возраста, в отношении подростков суд может применить меры воспитательного характера.

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