Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

13 января в Ирпене, что под Киевом, после свидания "кавалер" угнал машину девушки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"20-летний житель поселка Блиставиця после визита в Ирпень прихватил с собой ключи от транспортного средства своей подруги", - говорится в сообщении.

Исчезновение автомобиля с парковочного места владелица заметила в 12:00. Обеспокоенная женщина позвонила в полицию.

Читайте такжеВ Одессе мужчина поджег авто экс-возлюбленной из-за мести (фото)На поиски авто сразу были сориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района. Уже через считанные часы транспортное средство нашли.

20-летнего подозреваемого задержали. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму мужчина во время ссоры поджег себя в микроавтобусе и погиб.

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