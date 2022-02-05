Полиция выясняет обстоятельства и мотивы преступления.

Полиция Полтавы начала досудебное расследование по факту умышленного убийства мужчины в торговом центре.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"В Полтавское райуправления полиции поступило сообщение от врачей о ранении мужчины в одном из торговых центров, расположенных по проспекту Мира", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывают медицинскую помощь.

"Лицом, которое обоснованно подозревается в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения. Решается вопрос о его задержании в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - отметили в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) и части 3 статьи 15 и части 1 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) УКУ. Обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.

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