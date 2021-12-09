В Полтавской области мужчина жестоко избил и выбросил на помойку собаку. Избиение происходило на глазах у детей.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По предварительным данным, 56-летний мужчина избил свою собаку возле школы. Причиной такой жестокости стало то, что животное якобы задавило домашнюю птицу.
У собаки были связаны лапы, а на голове обнаружили четыре рубленые раны. У нее были проблемы с дыханием и пониженная температура.
Читайте такжеВ Днепре мужчина сбросил с балкона 20-летнюю девушкуСледователи открыли уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Теперь мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Отмечается, что искалеченную собаку забрал к себе полицейский, прибывший на вызов о жестоком обращении с животным. Он назвал ее "Лаки". Собака все еще находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что во Львове 26-летний мужчина морил голодом в квартире 8 собак и 9 кошек.