Искалеченную собаку забрал полицейский.

В Полтавской области мужчина жестоко избил и выбросил на помойку собаку. Избиение происходило на глазах у детей.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По предварительным данным, 56-летний мужчина избил свою собаку возле школы. Причиной такой жестокости стало то, что животное якобы задавило домашнюю птицу.

У собаки были связаны лапы, а на голове обнаружили четыре рубленые раны. У нее были проблемы с дыханием и пониженная температура.

Читайте такжеВ Днепре мужчина сбросил с балкона 20-летнюю девушкуСледователи открыли уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что искалеченную собаку забрал к себе полицейский, прибывший на вызов о жестоком обращении с животным. Он назвал ее "Лаки". Собака все еще находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во Львове 26-летний мужчина морил голодом в квартире 8 собак и 9 кошек.

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Автор: Людмила Жерновская