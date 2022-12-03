В доме всего находились 33 человека, в том числе и дети.

Мощный пожар произошел в доме для украинских беженцев. Здание полностью разрушено.

По данным местного издания Polsat News, в доме проживали 33 человека, их них 31 человек эвакуировался самостоятельно, а еще двое – женщин с ребенком в этот момент находились в школе.

Капитан пожарной бригады сообщил, что здание больше непригодно для жизни. Муниципалитет Слупска пообещал обеспечить беженцев необходимыми вещами и предметами первой необходимости.

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"Мы также имеем декларацию от владельца заведения, что пострадавшим есть где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой потребности", - отметили местные власти.

Украинские беженцы в Польше - что известно

С 24 февраля в Европейский Союз выехали 7,5 миллиона украинских беженцев, многие из которых выбрали для проживания Польшу, Чехию и Германию.

Осенью в ЕС заявили, что ожидают новую волну беженцев из-за зимних холодов и атак россиян на энергетические объекты.

30 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что с марта 2023 года проживание украинских беженцев в коллективных учреждениях размещения станет платным.

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