Число украинских беженцев в Европе превысило 7 миллионов человек

С начала полномасштабного нападения России на Украину в Европейский Союз выехали 7,5 миллиона украинских беженцев. В Еврокомиссии заверили, что продолжат помогать Украине.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на саммите "Крымская платформа".

Она напомнила, что аннексировав Крым в 2014 году Россия грубо нарушила территориальную целостность Украины и международное право.

"Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и города Севастополь со стороны Российской Федерации. Мы чрезвычайно обеспокоены нарушением прав человека в Крыму, пытками, а также преследованиями крымских татар и заключением журналистов", – заявила фон дер Ляен.

При этом она указала, что санкции против РФ "подрывают российскую военную машину и экономику".

"Наша солидарность позволила экспортировать более 10 миллионов зерна из Украины. Европейский союз будет помогать Украине столько, сколько необходимо. Путин хотел лишить Украину независимости, но случилось по-другому. Наши обязательства перед свободной и демократической Украиной не были еще никогда такими крепкими", - подытожила дипломат.

Как ранее сообщал УНИАН, Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН сообщило, что война России против Украины вызвала крупнейшее с момента окончания Второй мировой войны движение беженцев. Почти треть из 44-миллионного населения Украины была вынуждена покинуть свои дома.

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