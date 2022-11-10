Власти ряда стран отмечают, что новая волна спровоцирована атаками РФ на энергосистему Украины.

В странах Восточной Европы готовятся к открытию центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимних холодов и постояных атак россиян на объекты энергетики.

Как сообщает Reuters, в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тыс. украинцев в течение трех месяцев из-за низких температур и войны.

Представительница венгерской реформатской церкви Жофия Добиш-Луски сказала, что количество ежедневных прибытий украинцев на железнодорожную станцию Захонь недалеко от границы подскочило в десять раз и составило около 300-500 после российских бомбардировок.

Видео дня

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил на прошлой неделе после поездки в Киев, что около пятой части беженцев, которые зарегистрировались для проживания в Европе, уехали в Украину, но некоторые из них могут вернуться из-за суровых зимних условий. Чехия не граничит с Украиной, но является популярным местом для беженцев. Сейчас там находится 457 тыс. украинских беженцев.

Беженцы из Украины в Европе

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

По данным опросов, в целом 85% украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, намерены вернуться домой.

Вас также могут заинтересовать новости: