Так в Польше готовятся к возможной следующей волне беженцев из-за обстрелов Россией украинских объектов энергетики.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для украинских беженцев меняются условия приема в его стране. Так, с марта 2023 года их проживание в коллективных учреждениях размещения станет платным.

Как сообщает "Польское радио", так польские власти хотят уменьшить налоговую нагрузку на граждан своей страны в связи с большим потоком беженцев из Украины.

Оплату введут для тех украинских беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней. Так, нашим землякам нужно будет покрывать сначала 50% стоимости проживания, а через несколько месяцев - 75%. Но это не будет касаться людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, пенсионеров и многодетных. Моравецкий заявил:

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"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев. Потому что уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным. Поэтому мы готовимся к такой волне беженцев и хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики меньше должны были платить за эту возможную очередную волну беженцев".

По данным Пограничной службы Польши, с начала российской агрессии из Украины въехали почти 8 млн человек, выехали – 6 млн 200 тыс.

Украинские беженцы в ЕС

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Сообщалось, что Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам. Правила будут продлены до марта 2024 года. Решение по этому примет ЕК, а отдельное решение стран-членов ЕС в этом случае не нужно.

Агентство Reuters сообщало, что в странах Восточной Европы готовятся к открытию Центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимних холодов и атак россиян на объекты энергетики.

Так, только в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тыс. украинцев в течение трех месяцев из-за низких температур и войны.

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