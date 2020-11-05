В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
"3 ноября генеральным консульством Украины в городе Краков получено сообщение от воеводской комендатуры полиции города Ополе о смерти гражданина Украины в результате ДТП", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Надзор по делу осуществляет районная прокуратура города Прудник (Польша). Продолжается процедура оформления документов с целью репатриации погибшего в Украину. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Кракове.
По данным СМИ, украинец погиб в дорожно-транспортном происшествии при отказе остановиться по требованию полиции.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Черкассах водитель авто отказался пропускать пожарную машину и попал на видео
- На Черниговщине прокурор совершил ДТП: погибли два человека (фото)
- В ДТП в Польше погибли две украинки: стали известны подробности трагедии
- На Полтавщине в ДТП погиб прокурор, его жена и малолетний ребенок
- В автомобиле, который протаранил ворота и стену университета в Черновцах, нашли каннабис
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram