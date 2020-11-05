По данным СМИ, авария случилась из-за отказа гражданина Украины остановить автомобиль по требованию полиции.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"3 ноября генеральным консульством Украины в городе Краков получено сообщение от воеводской комендатуры полиции города Ополе о смерти гражданина Украины в результате ДТП", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Надзор по делу осуществляет районная прокуратура города Прудник (Польша). Продолжается процедура оформления документов с целью репатриации погибшего в Украину. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Кракове.

По данным СМИ, украинец погиб в дорожно-транспортном происшествии при отказе остановиться по требованию полиции.

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Автор: Виталий Саенко