Никаких деталей власти не раскрывают, но над городом появился столб густого дыма.

В Павлограде Днепропетровской области прогремел мощный взрыв. Городские власти подтвердили ракетную атаку.

Об этом говорится в Facebook горсовета.

"В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы... Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

Очевидно, речь идет о ракетном ударе, поскольку публикацию проиллюстрировали соответствующей фотографией.

По свидетельствам очевидцев, в городе произошел мощный взрыв. Виден столб густого дыма. Пользователей опубликовали несколько видеороликов с места происшествия.

Взрыв якобы прогремел не во время объявленной воздушной тревоги. Потом сирена сработала. Городские власти уже сообщили об отбое.

Как сообщал УНИАН, на рассвете враг направил на Николаев 10 ракет типа "Оникс". Они были выпущены из ракетного комплекса "Бастион" на оккупированной Херсонщине.

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