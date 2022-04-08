По людям прицельно стреляли из "Града".

Российские военные обстреляли лодку с людьми, которые пытались эвакуироваться с оккупированной территории Херсонской области в Днепропетровскую, в результате чего погибли четыре человека, среди них – ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 7 апреля российские оккупанты осуществили прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Град" по гражданскому населению, которое на лодке пыталось покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области и добраться к с. Марьянка Криворожского района Днепропетровской области.

"Преодолев на лодке расстояние в 15 километров, гражданские лица были обстреляны в береговой полосе оккупантами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки погибли 4 гражданских, среди которых ребенок, 7 – получили многочисленные осколочные ранения, среди них тоже есть дети. Место пребывания еще 2-х людей, которые были в лодке на момент обстрела, не установлено, на месте продолжаются поисковые мероприятия.

Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Эвакуация из "горячих точек"

Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук 6 апреля обратилась к жителям Луганской и Донецкой областей и призвала их к эвакуации.

Верещук пояснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа.

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