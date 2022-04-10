Оккупанты уничтожили инфраструктурный и промышленный объект на Днепропетровщине.

Ночью оккупанты уничтожили инфраструктурный и промышленный объект на Днепропетровщине, есть один пострадавший.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отметил он.

По словам Резниченко, в Днепре уничтожен инфраструктурный объект.

"Пожар там спасатели укрощали несколько часов. Есть один пострадавший", - добавил он.

Кроме того, в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект, разрушила помещение и вызвала возгорание, люди не пострадали. В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства, пострадавших нет.

Вместе с тем ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника.

"Мой архив побед ВСУ пополняется", - написал Резниченко.

Как сообщил в своем Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, ночью по Днепру было 7 "прилетов" в результате вражеских обстрелов.

"Сверхсложная ночь с неоднократными сигналами тревоги. Враг ударил сразу несколько раз в разных уголках области. 7 прилетов в Днепр ночью. Полностью разрушен один объект инфраструктуры, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Один человек пострадал", – отметил он.

Также, по информации Лукашука, в Павлограде в результате вражеских ракетных обстрелов полностью разрушен объект инфраструктуры.

В Солонянской общине в Днепровском районе сбили ракету. Обломки рухнули на крышу строения фермерского хозяйства. Пострадавших нет.

В Синельниковском районе сбит вражеский беспилотник.

Лукашук еще раз призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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