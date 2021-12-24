В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

Во Львове ночью неустановленное лицо бросило в ограждение Генерального консульства Российской Федерации бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня около 03:00 неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства Российской Федерации во Львове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина бросил в дом заместителя руководителя ОПУ коктейль Молотова.

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