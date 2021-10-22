Правоохранители устанавливают личность и мотивы заказчика преступления.

В Киеве задержали мужчину, кинувшего в дом заместителя руководителя ОПУ коктейль Молотова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сегодня около 4:00 в Дарницком районе Киева задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о доме заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы.

Установлено, что злоумышленник-25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка косари, Каменского района Черкасской области.

По его словам, на одном из сайтов объявлений о работе он нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. С его слов, в адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Ему обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

Сейчас оперативники работают над установлением личности заказчика преступления. Правовая квалификация события – ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения подозрения задержанному.

Напомним, в центре Киева 26 августа атаковали офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Неизвестный бросил в сторону здания "коктейль Молотова".

Полиция в комментарии УНИАН ответила, что проверяет информацию. По словам Денисовой, в результате инцидента повреждены двери помещения, никто из работников и посетителей не пострадал. У поджигателя обнаружили другие взрывчатые вещества.

Автор: Денис Прядко