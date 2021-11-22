Это уже не первый инцидент.

В Белой Церкви поместили в реабилитационный центр двухлетнего мальчика, которого мать оставила одного дома. Женщина пошла выпивать с друзьями.

Об этом сообщают в полиции Киевской области.

21 ноября обеспокоенные соседи сообщили в полицию, что в подъезде дома находится ребенок в одном белье.

Выяснилось, что 32-летняя мать оставила своего двухлетнего сына дома и пошла распивать алкогольные напитки с товарищами. В это время мальчик открыл дверь квартиры и пошел по лестнице подъезда в поисках матери. Он был в нижнем белье и без обуви.

Читайте такжеНа Тернопольщине охотник подстрелил женщину с ребенкомПолицейские доставили ребенка в местный реабилитационный центр. Мать вызовут на комиссию по защите прав детей, а впоследствии будет приниматься решение по предотвращению негативных последствий для ребенка в будущем.

Выяснилось, что в конце сентября женщина уже оставляла сына дома, когда выпивала с товарищами. В тот день мальчик, проснувшись, вышел на поиски матери во двор без одежды лишь с одной пустышкой.

В отношении матери ювенальные полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей по ч. 2 ст. 184 КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мать оставила 9 детей с вещами под зданием городского совета.

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Автор: Людмила Жерновская