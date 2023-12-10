Несколько старшекурсников в боксерских перчатках избивали студентов, выстроившихся у стенки.

В общежитии одного из училищ Львовской области старшекурсники избили студентов первого курса.

Видео с избиением попало в сеть. На него оперативно отреагировала полиция Львовской области. На кадрах видно, как старшие ребята в боксерской перчатке по очереди бьют младших в грудь и в лицо. Пострадавшие от боли едва не теряли сознание, опускались по стене вниз, но им даже не пытались помочь.

"8 декабря во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовщины обнаружили видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учеников старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, по очереди наносили удары в голову и в участок груди другим ребятам, вероятно, ученикам-первокурсникам этого же учебного заведения. При этом для нанесения ударов старшекурсники использовали боксерскую перчатку", – отметили в полиции.

Как выяснилось, избиение произошло еще в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел Золочевского района. Речь идет об общежитии Червоненского высшего профессионального училища.

Директор учебного заведения Татьяна Салабай в комментарии местному изданию Золочев. Она сказала, что не может понять такой жестокости детей и добавила, что после того, как увидела видео, сообщила в полицию.

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