Не исключено, что убийца сейчас находится на свободе.

Николай Тарасов, которого в 2021 году осудили за убийство Даши Лукьяненко (11-летней жительницы Одесской области), исчез во время оккупации Херсона.

Об этом сообщил бывший советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его данным, Николай Тарасов, который был признан виновным в жестоком убийстве девочки, которое произошло в населенном пункте Ивановка в 2019 году, отбывал наказание в Херсонской области.

"Вскользь. Убийца и палач 11-летней Даши Лукьяненко - осужденный Николай Тарасов, отбывал свой 15-летний срок заключения в Херсоне. После освобождения правобережья Херсонской области и исправительного учреждения, его уже там не было, где-то исчез во время оккупации, говорят, оккупанты отпустили всех заключенных. Еще одна гримаса войны", - отмечает Форостяк.

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Резонансное убийство в Одесской области - что случилось

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, к спецоперации были привлечены водолазы и авиация. Через несколько дней, 19 июня, девочку нашли в выгребной яме. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего местного жителя Николая Тарасова. Позже он признался в совершении преступления.

По данным следствия, он затащил жертву в свой дом, когда она проходила мимо, пытался изнасиловать, а потом жестоко убил.

Преступление было квалифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

10 декабря в Раздельнянском суде Одесской области во время подготовительного заседания Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а показания дал якобы под давлением правоохранителей.

27 января 2020 года суд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме. 20 января 2021 года фигурант начал резать себе горло в зале суда, где должны были объявить ему приговор. Позже выяснилось, что он нанес себе незначительные повреждения, ему оказали медпомощь, и заседание продолжилось. Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы.

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