Сосед рассказал, что в отношении ребенка неоднократного совершали домашнее насилие.

В Одесской области полицейские начали расследование по факту пыток мальчика, которого сажали на цепь.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что вчера, 8 сентября, в ходе мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео, на котором малолетний мальчик сидел на земле, привязанный за ногу к опоре металлической цепью.

Видео дня

Полицейские установили, что на видео семилетний мальчик, проживающий в Березовском районе вместе с родной тетей и ее семьей, которая взяла опеку над племянником после смерти его родителей.

В полиции утверждают, что указанная семья на учете службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, не состоит. Ранее информации о конфликтах в семье или противоправных действиях в отношении детей в органы полиции не поступало.

"Семья находится под социальным сопровождением государства, как попечительская, поэтому социальные работники вместе с полицейскими ранее посещали указанную семью по месту жительства, семья имела надлежащие условия для проживания и развития детей", - утверждают в полиции.

Вчера в ходе опроса правоохранителями членов семьи и их соседей дядя мальчика пояснил, что привязал его пока жены не было дома. Причина в том, что якобы ребенок вредит, не слушается и убегает из дома. В то же время, по словам соседа, снявшего инцидент на телефон, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия в отношении ребенка.

"Вместе с тем, указанный инцидент (сажание на цепь – УНИАН) имел место в июне текущего года, однако сосед в полицию не обратился, аргументируя это тем, что не хотел портить отношения с соседями. Совместно со службой по делам детей была проведена оценка уровня безопасности ребенка и принято решение об изъятии мальчика из семьи. Сейчас он временно находится в больнице", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе мальчика.

В Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли сведения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 126-1 (домашнее насилие), ч. 1 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего).

Полицейскими проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, привлечения виновных к ответственности.

Вчера в социальных сетях появилось видео, где мальчик сидит на улице на цепи. По словам очевидцев, ребенка оставили прикованным в жару на полдня. Соседи пожалели мальчика, дали ему воду и кепку.

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