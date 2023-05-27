На трассе затруднено дорожное движение.

В Одесской области в жуткой авариях погиб человек и пятеро - в больнице, среди них - маленький ребенок.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, авария произошла сегодня, 27 мая, около 17:00 на 51-м километре международной трассы Одесса - Рени.

Установлено, что житель города Белгород-Днестровский, 1955 г. р., двигался на легковом автомобиле Nissan Primera в направлении города Рени. Предварительно - он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito под управлением жителя Одессы, 1996 г. р.

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В результате столкновения водитель легковушки погиб. Водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров получили различные травмы и доставлены в Беляевскую районную больницу. В частности, госпитализированы, кроме водителя, его жена, которая является его ровесницей, родители 1973 и 1972 годов рождения, и 5-летний сын.

На месте происшествия работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Сейчас на данном участке дороги затруднено движение. Группа реагирования патрульной полиции обеспечивает реверсное движение транспортных средств одной полосой.

ДТП в Украине - последние новости

Сегодня стало известно, о еще одном жутком ДТП, которое произошло в Одесской области. В селе Ройлянка Белгород-Днестровского района пьяный водитель на DAEWOO LANOS вылетел на обочину, где сбил 10-летнего мальчика. Ребенок получил ужасные травмы, в том числе - переломы костей головы. Водителя задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Своего наказания ждет судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр, который в ночь на 26 мая был в машине, которая сбила насмерть нацгвардейца - 22-летнего Вадима Бондаренко. Прокуратура уже внесла ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Также сегодня, 27 мая, в Одессе задержали пьяную тинейджерку, которая угнала машину родственников и стала причиной серьезного ДТП.

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