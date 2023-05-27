10-летний мальчик получил тяжелые травмы.

В Одесской области пьяный водитель на скорости травмировал ребенка, который был на обочине и шел вдоль проезжей части.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, событие произошло 25 мая около пяти вечера в селе Ройлянка Белгород-Днестровского района. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля DAEWOO LANOS двигался по одной из улиц села, и на скорости выехал на правую обочину, где сбил 10-летнего мальчика.

Мальчик получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Врачи диагностировали ему ушибы, гематомы и переломы костей головы.

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Проверка показала, что водитель находился в состоянии опьянения. Сейчас водитель взят под стражу. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК). Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

ДТП в Одессе

27 мая 2023 года стало известно о том, что в Одессе пьяная "в хлам" тинейджер угнала и разбила иномарку родственников. За рулем автомобиля находилась 16-летняя девушка с явными признаками опьянения. Патрульные провели осмотр водителя с помощью прибора Драгер. Результат - 1,49 промилле, что в 7,5 раза превышает разрешенную норму.

Как выяснилось, пьяная девушка без разрешения взяла у родственников автомобиль, попала в ДТП, очень испугалась и пытались скрыться с места происшествия, но не смогла. Дело в том, что иномарка получила значительные повреждения, почти оставшись без колес, и юная хулиганка не смогла далеко уехать.

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