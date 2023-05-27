Отца 16-летней водительницы накажут за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Одессе задержали пьяную тинейджерку, которая угнала машину родственников и стала причиной серьезного ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, вчера вечером правоохранители получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Академика Уильямса. На месте происшествия инспекторы нашли автомобиль Volkswagen, который врезался в препятствие – уличные конструкции.

"За рулем автомобиля находилась 16-летняя девушка с явными признаками опьянения. Патрульные провели осмотр водительницы с помощью прибора Драгер. Результат - 1,49 промилле, что в 7,5 раза превышаю разрешенную норму", - констатируют в пресс-службе.

Как выяснилось, пьяная девушка без разрешения взяла у родственников автомобиль, попала в ДТП, очень испугалась и пытались скрыться с места происшествия, но не смогла. Дело в том, что иномарка получила значительные повреждения, почти оставшись без колес, и юная хулиганка не смогла далеко уехать.

Патрульные составили на несовершеннолетнюю сразу четыре админпротокола: по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, дорожных сооружений и т.д.), ст. 122-4 (оставление места ДТП), по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством без прав) и по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения).

Кроме того, на место происшествия вызвали отца юной водительницы и составили на него административный протокол по ст. 184 (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

В Одесской области мужчина собирался форсировать Дунай на подушке

Ранее правоохранителей в Одесской области поразил мужчина, который собирался форсировать реку Дунай на надувной подушке. Напомним, задержали 42-летнего жителя Днепропетровской области на берегу Дуная, когда он уже собирался отправиться по воде в Румынию.

Отчаянный нарушитель самостоятельно составил маршрут, учитывая, где пролегает наименьшая ширина и глубина Дуная. Пограничники были шокированы, потому что подобные "путешествия" крайне опасны.

Вас также могут заинтересовать новости: