Также предатель передавал оккупантам данные о ВСУ, правоохранителях и объектах инфраструктуры.

В Одесской области задержан российский агент, который "наводил" удары дронов-камикадзе на юге области.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина с начала августа, поддерживая оккупантов, сотрудничал с представителями ФСБ РФ. В частности, он собирал и передавал данные о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ и теробороны, расположении блокпостов, фортификационных сооружений и средств противовоздушной обороны на территории города Рени и Измаильского района.

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Также, выполняя задания своих кураторов, информатор передавал географические координаты административных объектов и зданий правоохранительных органов Украины. В частности, зданий подразделений Нацполиции и СБУ, городского центра комплектования и социальной защиты населения в Рени.

Отмечается, что агент подробно расписывал врагу информацию относительно состава, численности, вооружения подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также личных данных военнослужащих ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и правоохранителей.

"Фотоснимки и собственноручно составленные им план-схемы передавал с помощью одного из мессенджеров для дальнейшей корректировки ракетных ударов врагом", - сообщили в пресс-службе.

Во время задержания у корректировщика изъяты мобильные телефоны, ноутбук и 2 корпуса с запалами от гранат Ф-1. Назначена взрыво-техническая экспертиза изъятых боеприпасов.

По данным Управления СБУ в Одесской области, специалисты которого расследуют дело, указанный злоумышленник "наводил" удары дронов-камикадзе на юге Одесского региона.

Злоумышленник, кроме данных о ВСУ и правоохранительных структур, устанавливал точные координаты объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

"В случае получения разведданных враг планировал их использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

Полученные сведения он передавал оккупантам через анонимный Телеграм-канал в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с детальным описанием наблюдений.

По данным следствия, предателя – жителя города Рени – завербовали спецслужбы РФ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно "афишировал" среди окружающих.

В результате спецоперации злоумышленника задержали при попытке передачи закрытых сведений в РФ.

Следователи СБУ сообщили вражескому подельнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Атаки иранских дронов в Украине: что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

В последнее время россияне атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

Сегодня над Николаевской областью силы противовоздушной обороны утром уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе.