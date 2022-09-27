Россияне в очередной раз пытались атаковали Николаевскую область иранскими дронами.

Над Николаевской областью силы противовоздушной обороны утром уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожено три из трех беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Николаевскую область", - сказано в сообщении.

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Отмечается, военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

Последнее время оккупанты атакуют Одессу дронами-камикадзе. Вражеские атаки были совершены 23, 25 и 26 сентября.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Вместе с тем Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

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