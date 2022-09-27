Над Николаевской областью силы противовоздушной обороны утром уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе.
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
"27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожено три из трех беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Николаевскую область", - сказано в сообщении.
Отмечается, военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.
Иранские дроны на войне против Украины
В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.
13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.
Последнее время оккупанты атакуют Одессу дронами-камикадзе. Вражеские атаки были совершены 23, 25 и 26 сентября.
МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.
Вместе с тем Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.