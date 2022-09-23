Есть попадание в припортовую зону. Также один "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны ВСУ.

Враг атаковал Одессу дронами-камикадзе Shahed-136, есть погибший.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Одесса атакована дронами-камикадзе из Черного моря. Два дроны разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский", - говорится в сообщении. Видео дня

Также отмечается, что один "Шахид-136" сбит над морем силами противовоздушной обороны ВСУ.

Иранские дроны Shahed 136 уже в войне России против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

Уже 13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 ("Шахид-136"). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

Военные подтверждали, что Shahed-136, перекрашенные в русские цвета и переименованы в "Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники.

Иранские беспилотники относительно малы и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО.

Тем не менее, по словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эти БПЛА можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием, но лучше всего для этого подходят зенитные пушки, а также украинская "Шилка" или немецкий "Гепард".

По мнению западных специалистов, Shahed-136 могут предоставить России "мощную противоположность" высокотехнологичным системам вооружения, таким как HIMARS, которые Украина получила от США.

Вас также могут заинтересовать новости: