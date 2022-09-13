Россияне изо всех сил стараются пополнить свои запасы, что заставляет их обращаться за оборудованием к Ирану.

Украинские военные сбили иранский БПЛА Shahed, которые Москва закупила у Тегерана для войны против Украины.

Об этом сообщают OSINT-расследователи в Twitter.

"Птичку" россиян сбили в Купянском районе Харьковской области.

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В июле советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Иран намерен продать в России сотни беспилотников, которые могут использоваться в войне против Украины.

Как сообщается, россияне изо всех сил стараются пополнить свои запасы, что заставляет их обращаться за оборудованием к Ирану.

По данным СМИ, российская армия получила две модели беспилотников Shahed: Shahed-129 и Shahed-191, а также Mohajer-6. Все они считаются одними из лучших иранских военных БПЛА, предназначенных как для наблюдения, так и ударов по цели.

В то же время СМИ сомневались в их эффективности, поскольку Иран 30 лет под санкциями, и в технологическом плане является отсталой страной. Тегеран проектировал свои БПЛА, копируя западные технологии с полученных образцов.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. В течение 12 сентября отражены атаки врага в районах Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безымянного и Новогригорьевка.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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