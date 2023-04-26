Из камеры в зал судебных заседаний мужчина зашел в медицинской маске, поэтому зашитый рот не сразу заметили.

В Одесской области подозреваемый в краже в знак протеста против рассмотрения его дела зашил себе рот нитками из носка.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на этой неделе в Беляевском районном суде.

"Когда мужчину заводили в зал заседаний, на его лице была маска. Потом подозреваемый ее снял, и оказалось, что его рот зашит. По предварительным данным, мужчина это сделал, находясь в камере для задержанных суда", - сообщили в правоохранительных органах.

Видео дня

В частности, подозреваемый объявил голодовку и зашил себе рот нитками из носка с помощью проволоки, которую, по его словам, нашел в камере. Как отметил подозреваемый в краже, таким образом он протестует против рассмотрения его дела.

Предварительно, конвой не обратил внимание на маску, потому что считал мужчину больным, а следов крови на ней не было. Как отмечает правоохранитель, вероятно, дырочки на губах мужчины были не свежие, а сделаны ранее.

В Беляевском райсуде от комментариев отказались, не опровергая случившееся.

"Мы не будем этого комментировать. Идет внутреннее расследование", - заявил представитель аппарата суда.

Суд над Трухановым - что известно

Мэр Одессы Геннадий Труханов является фигурантом дела о покупке завода "Краян" по завышенной цене.

25 апреля суд избрал меру пресечения мэру Одессы Труханову: городской голова должен внести залог почти 31 миллион гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: