Городской голова должен внести залог почти 31 миллион гривен.

Суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который является фигурантом дела о покупке завода "Краян" по завышенной цене.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда сообщили, что 25 апреля к мэру Одессы применена мера пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.

"Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения городскому голове Одессы. ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 млн 866 тыс. грн. залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения", - говорится в сообщении.

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В случае внесения залога на Труханова возлагаются процессуальные обязанности: прибывать по каждому требованию в суд, не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с определенными лицами и тому подобное. Также мэр должен сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Как уточнили в САП, суд изменил меру пресечения Труханову с личного поручительства на содержание под стражей.

"Учитывая наличие рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, и на нарушение обвиняемым обязанности появляться в суд, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с личного поручительства на содержание под стражей. Суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога", - указано в сообщении.

Махинации с покупкой завода "Краян" в Одессе - что известно

В сентябре 2016 года Одесский горсовет купил за 185 млн грн здание обанкротившегося завода "Краян" у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн. Мэр Одессы Геннадий Труханов и другие должностные лица стали обвиняемыми по делу о завладении средствами горбюджета при покупке здания по завышенной цене.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу. На скамье подсудимых были Труханов, вице-мэр Павел Вугельман и еще ряд лиц, которые в то время занимали должности: председатель Постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, председатель муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент Элит" (продавец админздания) Петр Загодыренко, ООО Valton Group Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Богданова.

В апреле 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий заявил о необходимости согласования нового обвинительного акта, после чего стало известно об изменении суммы, которую участники завладели, - она уменьшена до 92 млн грн.

9 июля суд оправдал всех фигурантов и САП обжаловала приговор в Высшем антикоррупционном суде.

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