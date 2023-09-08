Девушка сдала чужой скот заготовителям мяса за полцены.

В Одесской области несовершеннолетняя местная жительница украла корову соседей та сдала на убой. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, событие произошло в Подольском районе.

Правоохранители рассказали, что жительница одного из населенных пунктов Любашевской поселковой громады обратилась в полицию с заявлением о пропаже скота. По словам женщины, она привязала корову на пастбище, а когда пришла за ней через несколько часов, то не обнаружила даже колья.

Полицейские начали поиски скота и выяснили, что к его исчезновению причастна 16-летняя местная девушка.

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"Она позвонила предпринимателям, принимающим крупный рогатый скот, и сдала им корову, которую выдала за свою. Животное она отдала за полцены - 16 тысяч гривен. Таким образом, злоумышленница нанесла потерпевшей имущественный ущерб на сумму 32 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, собиралась ли владелица вообще сдавать корову заготовителям мяса, или этот скот находился в хозяйстве как кормилица, в частности, "источник" молока.

Сейчас юной фигурантке сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Несовершеннолетний грозит до восьми лет.

По данным полиции, воровка однажды уже попадала в поле зрения правоохранителей, когда сбежала из дома.

Полицейские призывают родителей больше внимания уделять своим детям, интересоваться их переживаниями, проблемами, советовать, помогать и объяснять, что за противоправные действия всегда наступает ответственность.

"Особенно это касается подростков, ведь подростковый возраст-сложный период в жизни детей, когда из - за нехватки внимания и заботы они прибегают к девиантному поведению, могут навредить как себе, так и окружению", - отмечают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области у военного украли собаку и требовали за ее возврат деньги. Помочь военнослужащему взялась муниципальная стража. Сотрудники нашли породистое животное и вернули в семью владельца.

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