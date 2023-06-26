Породистое животное разыскали и вернули в семью.

В Одесской облсти у военнослужащего, который сейчас на фронте, украли собаку. За возвращение животного злоумышленники требовали деньги.

Как сообщается в телеграмм-канале города Белгород-Днестровский, украинский защитник позвонил в муниципальную стражу с просьбой.

"Это была крайне нестандартная просьба - вернуть собаку, которую он оставил у знакомых для присмотра на период военной службы. Пса похитили и потребовали средства за его возврат. У парня в городе проживает мать, которая имела на руках все подтверждающие документы, что собака принадлежит их семье", - рассказали в муниципальной страже.

Отмечается, что сотрудники стражи понимали, насколько это важный вопрос для человека, который защищает страну и не может вернуть себе собаку, которая является полноценным членом их семьи. Поэтому специалисты учреждения решили помочь, нашли породистое животное и зафиксировали его возвращение матери бойца.

"Эта встреча домашнего любимца с семьей, еще надолго останется в памяти у каждого из нас", - говорится в сообщении

В частности, на видео зафиксировано, как какие-то мужчины вывели на улицу собаку на поводке. Как только животное увидело женщину, принялось радостно визжать и рваться к ней.

Сотрудник Муниципальной стражи спрашивает, ее ли собака и сам себе отвечает: "Єто и так видно...". Мужчины, у которых по пока еще неизвестным причинам оказалось животное, сразу начинают отходить к калитке, из-за которой, судя по всему, выходили. Женщина настаивает, чтобы они вернули поводок, на котором была собака, и говорит, что его кличка - Бой.

Также владелица со слезами на глазах благодарит спасителей, а Бой все время ластится к ней.

Похищение животного к Киеве - что известно

Похожая история произошла в Киеве в марте 2023 года. В частности злоумышленники украли собаку из семьи военного, звезды фильма "Носорог" Сергея Филимонова и требовали за возврат животного 300 долларов.

По словам актера, он сначала думал, что его любимец Норс потерялась. Затем стало известно, что животное вернули, а с похитителями проведена "воспитательная работа".

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