В полиции говорят о естественной смерти.

Сегодня,11 сентября, в городе Черноморск Одесской области в туалете отдела полиции обнаружен мертвый мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело обнаружено около 3:00 в туалете отдела полиции №2 Одесского районного управления №2 (город Черноморск).

Как отмечается, в отделе полиции 39-летний житель Черноморска находился в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька.

Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его мертвым обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

Читайте такжеВ Одесской области спасли мальчика, который стоял на подоконнике 2-го этажа жилого домаПо данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Для установления причины смерти тело направлено на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники главной инспекции ГУНП и Управления внутренней безопасности в Одесской области. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как ранее сообщал УНИАН, на Львовщине двухлетнего ребенка насмерть сбила машина. Трагедия произошла вчера, 10 сентября, около 21:15 в одном из сел Яворовского района.

Автор: Лариса Козовая