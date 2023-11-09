Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В Одесской области между путями нашли мертвой девочку.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, трагедия произошла вчера, 8 ноября. Тело 14-летней жительницы Арциза поздно вечером заметил машинист грузового поезда на железнодорожных путях у въезда в город. По словам мужчины, двигаясь в направлении станции Сарата, он увидел, что между путями лежит человек, сразу остановил поезд и вызвал соответствующие службы.

На место происшествия выехали сотрудники территориального подразделения полиции и судебно-медицинский эксперт. "Во время осмотра на теле ребенка правоохранители обнаружили телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и повреждения ноги. Для установления причины смерти девочки тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказали полицейские.

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Отмечается, что семья девочки в поле зрения полиции не попадала, по месту жительства характеризуется положительно.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Как сообщал УНИАН, на Киевщине, вблизи станции "Лесная Буча", 15-летняя девочка погибла под колесами поезда. Было установлено, что 31-летний машинист увидел человека на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.

Ранее во Львовской области 17-летний парень не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево - погиб пассажир-сверстник водителя.

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