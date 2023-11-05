Машинист успел нажать на тормоз, но остановить поезд вовремя ему все равно не удалось.

На Киевщине 15-летняя девушка погибла под колесами электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба областного управление полиции.

Трагедия произошла вблизи станции "Лесная Буча" в субботу около 16 часов.

"Правоохранители предварительно установили, что 31-летний машинист применил экстренное торможение, увидев человека на пути, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении.

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Других подробностей об обстоятельствах этого происшествия правоохранители не приводят. Сейчас по этому делу начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Другие трагические инциденты с подростками

Как писал УНИАН, в субботу на Львовщине несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП. 17-летний парень не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате погиб пассажир-одногодок водителя.

Также мы рассказывали, что в пятницу действующий нардеп Андрей Николаенко, находясь за рулем автомобиля, сбил насмерть 18-летнюю девушку. Авария произошла на скоростной автомагистрали, проходящей через деревню. Сам нардеп утверждал, что был трезв и правил не нарушал.

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