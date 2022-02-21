Стрельба в Одесской области случилась в одном из сел.

В селе Троицкое Одесской области иностранец выстрелил в мужчину из-за громкого лая собаки.

Злоумышленник прострелил мужчине ногу, сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса".

По его данным, огонь открыл чеченец.

"В с. Троицкое… чеченец прострелил мужику ногу из-за того, что его собака громко лаяла", – отмечается на канале.

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно о необычном инциденте, произошедшем в Одессе.

Журналисты узнали, что в областном центре в одном из домов по адресу ул. Академика Королева, 116 мужчине в неадекватном состоянии показалось, что за ним следил его сосед. Потом мужчина отреагировал на такую дерзость и прострелил глазок двери соседа из травматического пистолета.

По неподтвержденным сведениям, стрелок едва не сделал своего соседа "одноглазым пиратом".

Злоумышленник также испортил соседскую дверь – нацарапал матерные слова.

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