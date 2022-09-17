Граждан, подлежащих всеобщей мобилизации, перевозили за 4,5 тыс. долл.

На Одесчине задержаны трое злоумышленников, которые незаконно переправляли мужчин в Молдову.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что организовал схему 26-летний житель области и привлек к ней сообщников, в том числе и гражданина другой страны. Злоумышленники использовали гаражное помещение как "перевалочную" базу. Там они собирали желающих пересечь границу и проводили предварительный инструктаж. После этого один из исполнителей перевозил мужчин мимо официальных пунктов пропуска на территорию Республики Молдова. За оказанные услуги члены преступной группы получали 4,5 тыс. долл. с одного человека.

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Согласно сообщению, 15 сентября организатора и двух его сообщников задержали во время попытки перевезти четырех "клиентов" через государственную границу. По результатам проведения санкционированных обысков по местам проживания, в транспортных средствах и в гаражном помещении, где собирали мужчин, полицейские изъяли автомобили, пистолет и ружье с патронами к ним, а также 5 тыс. 850 долл. и более 60 000 грн.

Трех участников преступной группы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. На четырех "клиентов" правоохранители составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Раде хотят выпускать мужчин за границу под ежемесячный взнос.