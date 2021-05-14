Злоумышленники, присвоив имущество убитого мужчины, скрывались в Киеве.

Одесские правоохранители задержали злоумышленников, которые убили мужчину и спрятали тело в диван.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело 60-летнего одессита обнаружено в диване одной из квартир на прошлой неделе.

Установлено, что 26-летний житель Николаевского района со своей 30-летней знакомой из Ивано-Франковской области познакомились с потерпевшим в городском парке Одессы. Проявив гостеприимство, одессит пригласил их к себе домой и начал угощать. Во время застолья между хозяином и гостем возникла ссора, которая закончилась тем, что молодой мужчина задушил ремнем хозяина, а тело спрятал в диван.

"Оставляя чужую квартиру, подозреваемый прихватил от нее ключ. А на следующий день с этой же знакомой и ее 37-летним приятелем из Волынской области вернулся за бытовой техникой. Продав похищенное имущество, фигуранты скрылись в Киеве, где их и задержали", - сообщили в главке.

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В настоящее время всем трем правонарушителям сообщено о подозрении в совершении кражи по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, младшему из злоумышленников – еще в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УКУ.

На этой неделе суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, преступление совершено в одном из многоквартирных жилых домов на улице Малая Арнаутская.

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Автор: Лариса Козовая