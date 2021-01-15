Сообщение о возможных взрывах поступило на электронный адрес полиции.

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании почти двухсот детсадов.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" 26 детсадов, суд и прокуратуру

Как проинформировали журналистов в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщение о 185-ти детских садах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции.

Сейчас проверяется информация об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях города.

На места выехали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

Как сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, на электронную почту правоохранителей поступило письмо о том, что взрывы произойдут 15 января, с 15:00 до 24:00.

По ее словам, руководители учреждений дошкольного образования действуют по установленному порядку. В частности, дети находятся на прогулке до проверки сообщения о минировании в конкретном саду, родители извещены о происходящем, дети возвращаются в группы после проверки.

«Отдельные родители принимают решение забрать ребенка домой…», - сообщила Буйневич.

Как уточнили в департаменте, из 185 упомянутых детсадов 128 – коммунальной формы собственности, остальные – частные.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая